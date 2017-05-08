В Москве американец насильно выселил ветерана ВОВ из квартиры

В Сети появилась информация о Викторе Парышеве, ветеране ВОВ, которого насильно выселил из квартиры американец. Ситуацию усугубляет то, что гражданин США – родной сын старика.

У 84-летнего ветерана была нелегкая судьба. С 1944 года он пошёл на работу в колхоз, когда ему было 13 лет. Далее он перевелся на угольное предприятие, а в 1971 года стал замдиректора завода «КАМАЗ». Благодаря высокой должности и собственным фирмам, Парышев смог приобрести недвижимость в Москве. Квартиры и дачи были записаны на его сына Владимира, поскольку сам Виктор был уже стар.

Однако сын, который на тот момент стал гражданином США, решил продать все имущество, и вскоре очередь дошла до квартиры отца. Старик отказался ее покидать, тогда сын сломал ему ребро. А за три дня до дня рождения ветерана приехали приставы, которые должны были насильно выселить ветерана из квартиры. Такое решение вынес Тушинский суд, куда обратились Парышевы.