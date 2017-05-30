Жители Ростова боятся разрушения плотины на Цимлянской ГЭС

Жители Ростова-наДону обеспокоены происходящим на Цимлянской ГЭС. На ней был прекращён выброс воды, которая начала переливаться через край.

В одной из социальных сетей появилась видеозапись, на которой видно, как вода переливается через край плотины. Автор ролика задаётся вопросом о том, способно ли инженерное сооружение выдержать такой напор. Мнение пользователей Сети разделилось надвое, и если кто-то считает, что уровень воды хоть и критический, но плотина должна выдержать, то другие боятся, что такие объемы приведут к её разрушению.

В комментариях предлагают покинуть город как можно быстрей, чтобы уцелеть в том случае, если разрушение плотины всё же произойдет. Кто-то начал называть самые высокие точки в населённом пункте, добраться до которых вода просто не сможет. Не все отнеслись к происходящему настолько критически, и в комментариях появилось несколько шуток на тему происходящего. Кто-то просто предлагает научиться плавать в срочном порядке тем, кто не успел сделать это ранее.