Житель США жаждет избавиться от гениталий ради схожести с пришельцами

23-летний Винни Охх из Лос-Анджелеса прибегает к пластическим операция, дабы превратиться во внеземное существо. О его перевоплощениях пишет издание The New York Post.

Молодой человек работает визажистом и тратит заработанные средства на кардинальные изменения своей внешности. Он жаждет достичь максимальной схожести с кинематографическими пришельцами. Ради своей мечты Винни Охх уже потратил порядка 60 тысяч долларов. Он уже трижды ложился под нож хирурга, чтобы получить "неземные" очертания лица. Помимо операций, было ещё около сотни различных процедур.

Следующим шагом житель США намерен избавиться от своих гениталий и стать бесполым. Согласно его задумке, в промежности должно остаться лишь отверстие для мочеиспускания. Винни Охх добавил, что таким образом пытается облегчить свою жизнь. По словам американца, с самого детства в городке, проведенного в Орегоне, никто его не понимал. Сейчас Винни поддерживает лишь сестра. Она отмечает негативную реакцию социальных сетей на метаморфозы брата, однако всё равно остается на его стороне.

От этой затеи его отговаривает пластический хирург Симони, чья клиника расположена в районе Беверли-Хиллз. Доктор предупреждает, что подобное вмешательство грозит весьма опасными последствиями для организма. Ведь гениталии не только проводят выделения. Они включают также систему мышц, поддерживающих уретру и защищающих от бактерий. Специалист предполагает, что через десяток лет Винни весьма пожалеет о своем поступке, но будет поздно. Чтобы несколько обезопасить переход к бесполому существованию, врач посоветовал мужчине сменить пол.