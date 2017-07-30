Жительница Ижевска ведет безрезультатную войну с газонокосилкой

Жительница Ижевска жалуется, что в детском садике постоянно косят траву. Женщине мешает шум, но подписчики уверены, что это не повод детям играть в зарослях травы.

В социальных сетях появилась жалоба женщины на детский садик, который расположен рядом с ее домом. По словам жительницы, ей не дает отдыхать газонокосилка, которая работает с ужасным шумом «и день и ночь». Женщина уверяет, что это ужасная проблема как для работающих людей, которые не могут отдохнуть, так и для пенсионеров и инвалидов, которые живут в ее доме. Жительница решила «объявить газонокосилке войну»: она обращалась к заведующей, но та сказала, что косить траву необходимо. В конце-концов, женщина стала просить у подписчиков совета, куда можно обратиться с такой проблемой.

Но подписчики не разделили ее переживания. Многие просто не поняли в чем дело, ведь у всех во дворе косят траву газонокосилкой, и проблемы в этом нет. Некоторые посоветовали женщине успокоиться и закрыть окно, тогда шума будет меньше.