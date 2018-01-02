В Сети недовольны качеством услуг вокзала в Симферополе

Жители и гости Симферополя недовольны качеством обслуживания на местном автовокзале. Помимо старого транспорта и повышения тарифов, их удивило отсутствие необходимой информации на проездных билетах.

Об этом пользователи интернета рассказали в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «На билетах нет номера и марки автобуса», - рассказывает автор публикации. Также он уточнил, что указанные и фактические данные обслуживающих организаций указаны неверно, а найти искомый автобус удалось только спросив водителя. Но и тут пришлось руководствоваться тем, что других транспортных средств поблизости не было. Автор рассказал, что, несмотря на 28 сидений в автобусе, девушке достался 29 билет.

Не забыли указать и на то, что основная масса транспорта представлена советскими автомобилями, состояние которых оставляет желать лучшего. И это с учётом того, что цены на услуги продолжают расти, а их качество не улучшается. Подписчики группы поддержали автора, отметив регулярное повторение подобного на вокзале.