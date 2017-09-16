В Москве придумали новый жестокий развод, как заработать на моделях

В агентстве «Space Models» придумали удивительно работающий и жестокий способ заработка на моделях. На этот новый развод попадаются девушки с любыми параметрами.

Притом, в «Space Models» деньги поступают как от самих девушек, так и из банка. Схема довольно простая. Зарабатывать в «Space Models» начинают с подачи объявления об открытии набора в школу моделей в Москве. Стоимость обучения составляет 90 тысяч. Это первый этап передачи денег на счёт нечестных агентов.

Далее по документам своих моделей они оформляют потребительский кредит в банке. Несмотря на то, кто оформляет договор, выплачивать взятую агентами сумму приходится девушкам. Об этом рассказала одна из пострадавших моделей. Следует отметить, что в «Space Models» для «развода» берут не только «эталонных» девушек, но и полненьких и моделей низкого роста.