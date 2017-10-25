«Настоящая свалка»: Состояние новгородского заповедника возмутило жителей

Заповедник Урочище Слуда в Нижнем Новгороде известен своими редкими растениями, которые занесены в Красную книгу. Однако люди стали жаловаться на то, что администрация позволила на территории памятника природы устроить настоящую свалку.

В социальной сети очевидец выложил фотографии целых гор строительного и бытового мусора в некоторых частях заповедника. Местные жители утверждают, что в Урочище Слуда не убирали уже около трёх лет.

В комментариях пользователи Сети подтвердили тот факт, что на территории заповедника начинает образовываться настоящая мусорная свалка. Они обвинили администрацию города в бездействии, посоветовав потратить бюджетные деньги на сохранение памятника природы. Другие жители стали побуждать всех собраться вместе и устроить акцию, убрав территорию Урочища Слуда своими силами, а не ждать милости властей.

Напомним, что Урочище Слуда является природным памятником государственного значения, в котором произрастают такие редкие виды растений как лунник многолетний и башмачок настоящий, которые занесены в Красную книгу.