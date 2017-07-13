Жители Красноярска жалуются, что Uber дал массовый сбой

Жители Красноярска решили, что сервис Uber в скором времени будет закрыт. Ведь иначе объяснить, почему машины приезжают не по адресу, они не могут.

В городе Красноярск жители опасаются, что Uber не просто дал сбой, а его планируют закрыть. К такому выводу их подтолкнуло то, что уже который раз при вызове такси, машина приезжает не туда, где ее ждет заказчик. Чтобы доказать это администраторам сервиса, они сделали фотографии, подтверждающие их слова. Но, несмотря на это, никаких объяснений получено не было.

«Пролил свет» на загадку с Uber один из водителей, который сказал, что после объединения сервиса с «Яндекс.Такси» Uber должен прекратить действовать на территории Красноярска. Но это не так огорчало водителя, ведь из-за подорожания тарифов он и сам долгое время терпел убытки.

Пользователи не сильно расстроились из-за возможного закрытия Uber. Как сообщают жители, уж лучше они будут пользоваться услугами местных таксомоторных компаний, нежели машины будут массово приезжать не туда, куда их заказывали.