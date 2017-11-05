В Перми последний звонок помог женщине избавиться от протеза и пойти без ноги

В Перми была найдена необычная вещь, а именно искусственная нога. В Сети было моментально сделано предположение о чудесном исцелении женщины, которая пошла домой без протеза.

В социальной сети «ВКонтакте» была опубликована фотография искусственной ноги в женской синей туфле. Житель Перми не может понять, каким образом был потерян протез, и как женщина добралась туда, куда шла. На снимке, которым поделился автор, видно, как протез валяется в траве. При этом это действительно медицинское оборудование, а не кукла или манекен, ведь на ноге надета обувь, колготки, а также присутствуют специальные ремни для закрепления.

В комментариях все были удивлены и пошутили про невнимательность хозяйки, ведь потерять ногу, пусть даже и искусственную, должно быть очень проблематично. Многие отметили, что, к сожалению, и получить протез трудно, некоторым нуждающимся приходится долго ждать в очереди на поступление оборудования.

Однако все же преобладает шутливое настроение подписчиков, которые принялись гадать, что же послужило причиной того, что женщина решила избавиться от ноги и добираться «своим ходом». Многие отметили, что это - «чудо-исцеление», а причиной посчитали последний звонок, который, вероятно, лечит не только школьников.