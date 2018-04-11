Тамбов присоединяется к городам, перенимающим опыт Московской системы образования

По словам начальника управления образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой, Тамбов проявляет повышенный интерес к опыту московской системы образования. В частности город намерен перенять столичный подход к подготовке управленческих кадров. Об этом пишет портал «Только что».

Как отметила Татьяна Котельникова, столичная система работы с кадровым резервом весьма эффективна. В то же время Тамбов намерен продолжать диалог с мегаполисом по вопросам оценки результативности «классных» и выстраивания воспитательной работы в учреждениях образования.

Руководитель московского Депобразования Исаак Иосифович Калина отмечал, что он испытывает гордость от уровня сформированного в столице РФ директорского корпуса. Большая часть из шести сотен местных директоров является большими профессионалами. Сейчас они разрабатывают Стратегию образования Москвы. Ранее с такой инициативой выступил столичный мэр Сергей Собянин.



