Денис Кондратьев рассказал, почему нужно отменить НДФЛ в отношении сдачи макулатуры

19 мая заместитель главы «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев стал гостем передачи «Экологические итоги» на ОТР. В ходе своего выступления он коснулся нюансов чрезвычайно актуальной для России «мусорной проблемы». В частности, гость передачи объяснил, почему на проблему негативно влияет НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

По словам Дмитрия Кондратьева, гниение макулатуры на полигонах генерирует огромное количество свалочных газов, что наносит прямой урон экологии и здоровью населения. Масштабы проблемы могли бы снизиться благодаря сдаче макулатуры на вторичную переработку, но НДФЛ вынуждает платить за это 13% налога. В результате этого по факту россияне выбрасывают 1 млрд. долларов ежегодно в виде бумаги на мусорные полигоны.

О масштабах «мусорной проблемы» в России красноречиво говорит участившиеся число массовых митингов на эту тему. В частности, в 2018 году жители Волоколамска на митинге призвали закрыть мусорный полигон «Ядрово».



