Вышла новая книга Евдокии Лучезарновой «Космичность удали российской»

В Санкт-Петербурге 17-20 мая проведут ХIII Международный книжный салон. В рамках этого мероприятия состоится выступление философа, исследователя, писателя Евдокии Лучезарновой. Она ознакомит аудиторию салона со своей книгой «Космичность удали российской». Об этом сообщило издание «Литературная газета».

Как сообщила Евдокия Лучезарнова, в ее новой книге красной нитью проходит главная, по ее мнению, тема современности. Ведь сейчас настало время России, и именно наша страна говорит свое главное слово сейчас. По словам автора, происходящее с РФ будет происходить и со всем миром.

В своем комментарии писатель также рассказала, что всем людям нужно научиться работать со словом. Правильный ввод слова в мозг мотивирует развитие времени, которое является жизнью Изысканная речь хранит время, поэтому классика всегда остается популярной, — констатировала Евдокия Лучезарнова.



