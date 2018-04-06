В Замоскворечье прошел финал олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

12 мая в Замоскворечье прошел финал пятой столичной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Его участниками выступили свыше 10000 школьников. На старте им были выданы карты маршрута и брошюры с рассказом о главном городе Российской Федерации и интересными вопросами. Об этом информирует сайт Москва News.

Как заявил лидер московского Депобразования Исаак Калина, такие олимпиады позволяют объединять столичное общество, должным образом воспитывать детей и заинтересовывать их историей и культурой. По словам министра, в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» обычно принимает участие более 100000 человек. В ее рамках дети бесплатно (это прямое указание градоначальника Москвы Сергея Собянина) посещают столичные музеи, парки и усадьбы. В этом году победу в основном этапе олимпиады праздновали порядка 63500 школьников.



