Около 76% школьных кружков в столице оплачиваются городским бюджетом

В Москве за счет городского бюджета сейчас оплачивается около 76% дополнительных занятий в школах. Родителям учеников остается платить только за оставшиеся 24%. Такие сведения, ссылаясь на лидера столичного Депобразования Исаака Калины, сообщила «Российская газета».

По словам министра, в настоящее время платежеспособный спрос столичных родителей на развивающие услуги сегодня намного выше предложения государственной школы. Дело в том, что они платят куда большие суммы частным учреждениям образования за различного рода кружки, мастер-классы и пр. Исаак Калина отметил, что сейчас у столичных школ замечательная материальная база и достаточно оборудования, чтобы дети развивали необходимые им способности.

Исаак Калина также напомнил, что в столице идет активное развитие предпрофессионального образования в связке школа-вуз-предприятие. Желающих учиться в медицинских, кадетских, инженерных и прочих классах очень много.



