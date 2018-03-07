Порядка 200 московских учителей получили гранты в проекте МЭШ

Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина рассказал о том, что в рамках проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) грантовая поддержка была предоставлена уже почти 200 местным учителям. Таким педагогам были выделены 100000 рублей за разработку сценариев уроков, и некоторые учителя успели получить даже больше одного гранта. Такую информацию сообщает «Российская газета».

По словам министра, гранты выделялись учителям, чьи сценарии уроков чаще всего применялись их коллегами в проведении собственных уроков. Причем необязательно, чтобы они использовали полный сценарий — можно было задействовать и его отдельные блоки.

В рамках интервью Исаак Калина также напомнил, что в рамках проекта МЭШ московские школы получают современное компьютерное оборудование. Это реализация инициативы столичного градоначальника Сергея Собянина. К концу 2018 года все школы города будут оснащены такой техникой, — уточнил министр.







