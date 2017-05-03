В Кемерово девушке после спора пришлось голой сидеть в баре

В Кемерово произошел необычный инцидент. В баре «Соломель», что на улице 50 лет Октября, прохожие наблюдали голую девушку в окне заведения. Многие считают, что она просто проспорила своему другу.

Полностью обнажённая девушка сидела у окна, привлекая внимание прохожих. Рядом возле неё никого не было, что стало странным для жителей Кемерово. Черноволосая девушка выглядела грустной. Некоторые посчитали, что это напрямую связано с тем, что она проиграла спор, однако появилась версия, что обнажённая девушка у окна – это реклама бара «Соломель».

На снимке, опубликованным в Сети, не видно кого-либо из персонала заведения, поэтому второй вариант кажется более реальным. Если бы это был спор, то рядом с девушкой был как минимум один человек – тот, кому она проспорила. Жители Кемерово назвали такое поведение неприемлемым для приличной девушки, а также посоветовали горожанам не принимать участие в подобных спорах или же рекламе заведения за деньги.