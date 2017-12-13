Сироты Ульяновска опасаются, что им придется жить на вокзале

Сироты Ульяновска возмущены сокращением финансирования на выдачу квартир. Как сообщают жители, они уже много лет ждут обещанную жилплощадь, но до сих пор не уверены, получат ли ее.

Как известно, дети-сироты получают от государства помощь в виде бесплатного жилья. Однако в Ульяновске сироты жалуются, что уже успели повырастать и «своих нарожать», а квартиру им все еще не выделили. По их словам, альтернативы, кроме как жить на вокзале, они не видят. Также стало известно о том, что финансирование квартир для детей-сирот было сокращено с 800 млн рублей до 175 млн.

Подписчики новостного паблика, где было опубликовано сообщение, не отнеслись к «пострадавшим» с должным сочувствием. Они предложили сиротам «рецепт о том, как не оказаться на вокзале» - попробовать временно не рожать и найти роботу. Кроме того, многие отметили, что даже в полных семьях, чаще всего самостоятельно искали средства на свое жилье. Но сироты сказали, что при покупке собственного жилья они лишатся права на государственное, а «отказываться от положенного и брать ипотеки» никто не хочет.