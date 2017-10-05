В Боровичах СК хочет лишить людей единственной медпомощи

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о решении жителей Боровичей просить Следственный комитет прекратить расследование по делу Хабиба Нургамедова. Он является единственным профессиональным врачом в округе, и если ему придется нести ответственность за смерть пациента в отделении, то жители лишатся медицинской помощи.

Следственный комитет возбудил дело из-за обращения матери, которая требовала наказать врачей, не спасших ее сына. Теперь, в результате действий СК Нургамедов может лишиться врачебной лицензии, а жители – медпомощи.

Напомним, что несколько лет назад жители Боровичей уже боролись за то, чтобы единственный доктор остался в населенном пункте. Тогда ему подарили квартиру. Местные жители утверждают, что врач вылечил несколько сотен пациентов с самими сложными диагнозами.

Подписчики группы неоднозначно отреагировали на такое прошение местных жителей. Те, кто сам сейчас проживает в Боровичах, утверждают, что потеря единственного доктора станет трагедией для города. Другие же утверждают, что врач должен нести ответственность за свои ошибки, и если есть вина, должен быть наказан.