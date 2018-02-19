Исаак Калина раскрыл среднюю зарплату учителя в столице

Исаак Иосифович Калина (глава московского Депобразования) стал гостем «Делового завтрака» в «Российской газете». В своем интервью он, в частности, рассказал, сколько получают учителя и директора местных школ, а также поделился информацией о развитии образования в главном городе нашей страны. Об этом написала «Российская газета».

По словам Исаака Калины, в последние годы в Москве состоялось успешное внедрение единого параметра финансирования для школ — по количеству учеников. Это значит, что расходы на систему образования города совершенно не зависят от того, сколько в столице школ. В частности, объем расходов от фонда оплаты труда на административно-управленческий аппарат в школах в настоящее время не превышает четырех процентов.

В своем интервью министр также заострил внимание на планомерном росте учительских зарплат в Москве в последние семь лет. Этому способствует повышение экономической эффективности таких учреждений образования. Если в 2017 года в среднем учитель в Москве получал 86000 рублей, то в первом квартале текущего года его зарплата составила 89000 рублей. Директор же в среднем получает в три раза больше учителя, — констатировал Исаак Калина.



