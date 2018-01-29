Столичные кадеты стали участниками парада на Поклонной горе

15000 кадет Москвы 6 мая стали участниками парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 2500 из них прошли парадным строем на Поклонной горе. Они несли российский «триколор», флаг Москвы, флаг столичного Кадетского движения и копию знамени Победы, врученным им 19 февраля 2018 года ветеранами ВОВ. Среди участников мероприятия были московский градоначальник Сергей Собянин, Патриарх Кирилл и председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих. Об этом рассказывает сайт Москва News.

В главном городе России сейчас кадетское образование получают 15000 человек. Из них 12500 человек обучаются в кадетских классах 168 общеобразовательных школ. Это стало возможным благодаря реализации в них проекта по развитию предпрофессионального образования. Как сообщил лидер столичного Депобразования Исаак Иосифович Калина, для его ведомства этот проект относится к числу ключевых. Следует добавить, что в последние пять лет финансирование кадетского образования в системе московского Депобразования составило около 7,76 млрд. рублей.







