Пользователей YouTube возмутило удаление видео из-за рекламы службы по написанию рефератов

Пользователей YouTube не так давно возмутила внезапно появившеяся на каналах реклама компании EduBirdie, которая занимается написанием рефератов. Решать проблему модераторы YouTube решили, удаляя видео с рекламой, чем еще больше разозлили пользователей.

В общей сложности, было удалено около 1400 видеороликов, у некоторых из них было просмотров более миллиона. Как объясняют администраторы, причина такого жесткого наказания – нарушение правил видеохостинга, которые запрещают пропаганду мошенничества. Службы проверки и написания студенческих работ также относятся к таковым. Но пользователи подали жалобы, ведь на волне массовых удалений, исчезли также и те ролики, которые не имели никакого отношения к EduBirdie. По этому поводу администрация не дает никаких объяснений.

Напомним, что подобные проблемы на YouTube встречаются довольно часто. Владельцы каналов уверены, что можно было бы и нарушить некоторые правила, при этом получив больший заработок. Но вот когда проблема действительно есть, то модераторы могут либо не среагировать, либо решить ее так, что пострадают те, кто не имеет никакого отношения к нарушениям.