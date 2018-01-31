Исаак Калина: любой учитель столичной школы может претендовать на управленческую позицию

Сейчас любой столичный педагог может претендовать на должность директора школы. Об этом в ходе интервью для «Известий» сообщил глава московского Депобразования Исаак Калина.

По словам министра, для того чтобы стать директором, кандидат должен пройти независимое компьютерное тестирование. После этого его ждет испытание аттестационной комиссией в составе директоров, журналистов, общественников и представителей профсоюзов. Набравшие не менее 80% голосов кандидаты определяются в кадровый резерв. Лучшие из него могут быть рекомендованы на рассмотрение в межрайонный совет директоров школ.

Исаак Калина также напомнил, что 30-40 лет назад директора, по сути, были «старшими учителями». Теперь же директор школы это человек с целым спектром ответственностей — от финансовой до хозяйственной. И это кроме того, что он, естественно, несет ответственность за результаты учеников возглавляемого им учреждения образования.







