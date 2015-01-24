Лена Миро наглядно показала, почему необходимо сократить депутатам зарплату

Недавно Владимир Жириновский выступил с речью против уменьшения зарплаты депутатам. После этого Лена Миро решила наглядно показать истинную работу депутатов и почему им нужно сократить зарплату.

Не секрет, что зарплата обычного депутата в 20 раз больше зарплаты обычного рабочего в России, что составляет 800 тысяч рублей. Кроме этого государство тратит из общего бюджета более 1.5 миллиона в месяц на обслуживания каждого из них. Во внимание не берутся коррупционные сделки, от которых «служители обществу» не отказываются.

Поэтому, когда появилось предложение сократить зарплату депутатам, Владимир Жириновский выступил с заявлением о том, что данная работа очень напряжённая и требует высокообразованных людей, а не обычных каменщиков и водителей, которые вскоре так будут получать столько же, сколько и образованные чиновники.

Подобное высказывание сильно разозлило известного блогера, она показала ряд фотографий, который наглядно показывают, как высокообразованные депутаты проводят рабочее время. На фотографиях они явно не занимаются принятием законов, а просто-напросто протирают штаны на комфортных креслах.

Лена Миро считает, что депутатам необходимо сократить зарплату, а на сэкономленные деньги лечить больных детей. Ведь государство не нуждается в ленивых людях, которые не приносят ему ровно ничего. Блогер уверена, что за законы должен отвечать небольшой круг юристов.