«Смертельное угощение»: В Ижевске женщина нашла пакет внутри пельменя

Жительница Ижевска сообщила в одном из сообществ «ВКонтакте», как, желая угоститься пельменями, чуть не умерла. Когда она сварила купленный в супермаркете продукт, то нашла внутри них пакет. Если такое окажется внутри организма, то возможен и смертельный исход, как сообщает HotGeo.

Женщина подчеркнула, что обнаруженное навсегда отбило у неё охоту питаться пельменями. Она опасается, как бы подобная «находка» не стала закономерностью. Интернет-пользователи оценили случай по-разному.

Одни начали шутить, предполагая, что внутри пакета какой-то сюрприз от производителей. Другие заявили, что вина не на изготовителе пельменей, а всё дело в конкурентах, решивших так подпортить репутацию. Люди писали, что ранее в продукте указанной в сообщении марки, подобного рода «сюрпризов» никогда не находили.