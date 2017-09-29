В московском метро девушка занялась оральными ласками на виду у десятков пассажиров

В московском метрополитене парочку поймали за неприличным занятием. Их запечатлели на видео в момент, когда девушка ласкала половой орган своего избранника на виду у десятков пассажиров.

Инцидент засняли на камеру, когда одна из пассажирок московского метрополитена занялась любовью со своим партнёром. При этом, были лишь оральные ласки избранника. Наблюдательные пассажиры засняли происходящее на камеру и опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети удивились, что рядом с парой были женщины разных возрастов, но они не стали возражать при виде оголённого полового члена мужчины и оральных ласок молодой пары. На кадрах не видно детей, однако пара занималась любовью на протяжении 10 минут, пока не проехала 2 станции московского метрополитена.