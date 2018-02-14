«ВКонтакте» добавили анимированный бесплатный набор стикеров к ЧМ-2018

В социальной сети «ВКонтакте» был выпущен новый набор бесплатных стикеров. Анимированные наклейки «Футбол с Coca-Cola» приурочены к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

По традиции, создатели новых стикеров выложили описание и инструкции по получению стикеров. «Будь готов к накалу футбольных и не только страстей в твоих диалогах» - такой девиз очередного набора. Инструкции по получению также стандартны: необходимо написать «Привет» боту в официальной группе «Coca-Cola» в «ВКонтакте». Разработчики обещали отослать в ответ полный набор стикеров, однако пользователям пока доступно только 4 из 24 изображений. Остальные будут получены в течение двух недель. Для уточнения сроков следует написать боту слово «Гол».

На самих наклейках изображён пёс, который «любит играть в футбол и пить «Coca-Cola». Это заметно по тому, что мячи, шарфы и прочие предметы на стикерах имеют надпись «Coca-Cola». На одной из наклеек пёс даже держит сердечко с надписью бренда.

Пользователи в группе, посвященной данному набору, отмечают, что в который раз стикеры были выпущены как рекламный ход для сторонней фирмы. Несмотря на яркую анимацию и смешные картинки, любители наклеек просят сделать бесплатный набор без рекламы.