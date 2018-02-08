Стало известно имя победителя конкурса «Учитель года Москвы – 2018»

В четверг лидер Депобразования столицы РФ Исаак Калина рассказал, кто победил в конкурсе «Учитель года Москвы – 2018». Им стал Игнат Игнатов, преподающий информатику и технологии в ш. №1540. Такую информацию сообщает портал LIFE24.

Победитель будет защищать честь Москвы в Санкт-Петербурге, где в сентябре пройдет финал конкурса «Учитель года России – 2018». Исаак Калина вручил ему диплом, золотой знак и символ конкурса. Кроме этого Игнат Игнатов получил сертификат на ноутбук MacBook Pro. Вместе со своими ближайшими преследователями (учитель китайского языка Анастасия Зазымина и учитель математики Михаил Попов) он поедет на образовательную стажировку в Кремниевую долину.

Все 11 финалистов получили планшеты и банковские карты с 50000 бонусов — их можно будет использовать для приобретения товаров компаний-партнеров банка.

Комментируя событие, Исаак Калина сообщил, что все финалисты смогут съездить на высокотехнологичное роботизированное производство в России или в другой стране. Победителю же также предстоит поездка на Северный полюс под эгидой проекта «Большая Арктическая Экспедиция».



