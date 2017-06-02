Жители Краснодара не стали возмущаться продаже клубники возле мусорки

Очевидец опубликовал в местной группе «ВКонтакте» фотографию продавцов, продающих клубнику. На кадрах видно как они фасуют клубнику прямо возле мусорки, а после, на том же месте ожидают покупателей.

В социальной сети в группе «Жесть Крансодара» местный житель пожаловался на продавцов клубники. Он выложил фотографию, на которой видно ,как клубнику фасуют и продают прямо возле общественной мусорки.

В комментариях жители не нашли ничего странного в этом. Наоборот, некоторые из них похвалили продавцов, которые выбросят испорченные ягоды прямо в урну, а не будут оставлять их на улице. Другие иронично заметили, что место подобрано в соответствии с качеством продаваемой клубники.