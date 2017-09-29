Жители Омска недовольны некачественной уборкой дороги

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Аварийный Омск» опубликовали запись, в которой выразили недовольство по поводу уборки дороги. Местный житель заявил, что убранные улицы на следующий день снова стали грязными.

Согласно словам пользователя интернета, вечером 27 апреля на проспекте Культуры убрали грязь с дорог и тротуаров. На следующий день автомобили, которые рыли что-то непонятное возле школы №117, снова загрязнили данную местность. Это стало причиной того, что работы уборщиков оказались напрасными. Также поступала информация, что к 9 мая улицы города будут мыть шампунем.

Автор публикации выразил своё сомнение по поводу удачности данной идеи. Он утверждает, что можно сколько угодно натирать асфальт шампунем, но всё это не имеет смысла, пока существуют те, кто продолжают загрязнять. Лучше решением мужчина считает штраф для виновных. Многие подписчики согласились с ним. Однако были и те, кто отметил, что возле школы проводились какие-то ремонтные работы, а спецтехника не умеет летать по воздуху, поэтому и проехала по дороге с такими последствиями.