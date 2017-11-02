Навальный собирается "сделать Дагестан великим"

На своей странице в Instagram Навальный опубликовал фото в новой футболке «Make Dagestan great again». Одни подписчики удивились вниманию, оказанному республике, другие заговорили про дотационные регионы, а третьи сравнивали футболку с кепкой Дональда Трампа.

Во время президентской гонки в США лозунг «Make America great again» стал символом команды Дональда Трампа. Популярными стали красные кепки, где этот девиз был вышит белым цветом. И вот, в такой же цветовой гамме футболка, со схожим девизом, была обнаружена на странице Алексея Навального. Как утверждает сам оппозиционер, футболку ему подарили.

Такой наряд вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков. Большинство начало обсуждать проблемы дотационных регионов, и в этом контексте говорили, что в Дагестане и так все хорошо. Также был затронут вопрос патриотизма.

Другие обсуждали серьезные лица, с которыми были запечатлены Алексей и его жена. Были также и те, кто уверен, что такое фото не будет обделено вниманием интернет-пользователей. В результате пророчат возникновение новой волны мемов, как это уже было с фотографией Навального, где он ел «Доширак»