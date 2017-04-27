Дуров считает, что Роскомнадзор поступает не лучше Гитлера

Продолжая «цифровое сопротивление», Павел Дуров поделился с подписчиками видеороликом, где совещание в РКН представлено как заседание нацистских генералов, где Жаров был самим Гитлером.

На своей странице «ВКонтакте» Павел Дуров выложил отрезок из фильма «Бункер», где Гитлер, в исполнении Бруно Ганца, эмоционально отчитывает военачальников за неудачные операции.

Звук у видео был оставлен оригинальный, можно слышать немецкую речь, но вот субтитры принадлежат уже рукам Дурова или его команды. Они повествуют о том, как Александр Жаров отчитывает подчиненных за неудачи в блокировке мессенджера. Глава РКН в ярости отчитывает «сборище идиотов, дилетантов и криворуких неумех».

Пользователи заметили несколько скрытых мотивов у ролика. Во-первых, фильм повествует о последних моментах жизни тирана, а значит, возможно, Павел Дуров считает, что и Роскомнадзору существовать осталось недолго. Кроме того, в видео Telegram сравнивает с СССР, который пережил 4-летнюю войну. Подписчики считают, что Дуров готов к длительной войне и уверен в своей победе.

Интересен также тот момент, где начальник своим же людям обещает оставить только «Одноклассники» и «Яндекс» в ответ на их заявление, что даже домохозяйки знают о том, как пользоваться прокси-сервисами.