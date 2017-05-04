Производители настойки с именем митрополита заплатят штраф в размере 1 миллиона рублей

Рынок спиртосодержащих настоек пополнился новым продуктом – «Настойкой по Чичагову». Родственники митрополита в судебном порядке добились запрета на использование имени священномученика в качестве названия алкогольного напитка и потребовали выплаты штрафа производителем.

Леонид Михайлович Чичагов, известный как митрополит Серафим, до того как стать церковнослужителем, служил простым солдатом. Однако ещё с тех пор он являлся сторонником здорового образа жизни. Став митрополитом он только больше начал распространять данную идею. Этим и воспользовались производители настойки и взяли имя священномученика в рекламных целях. Помимо этого, ими была создана целая серия брошюр и книг под названием «Здоровье по Чичагову».

Родственники священнослужителя были недовольны таким подходом к маркетингу. Они подали иск в суд и добились запрета на использование имени митрополита на этикетке настойки. Также производитель обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.