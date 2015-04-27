«Ликвидаторы» рассказали про состояние в Чернобыле сразу после аварии

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции затронула весь земной шар. Тысячи людей были облучены сразу после трагедии, а миллионов она коснулась позже в виде зараженной экосистемы. Но, как и с любым бедствием, с аварией на ЧАЭС велась борьба, и остались «солдаты», которые могут рассказать о первых днях в Чернобыле после трагедии.

Александр Петров и Сергей Жарков поделились своими воспоминаниями об обязанностях в качестве ликвидаторов последствий аварии. По их словам, работать приходилось в полной неизвестности, и единственное в чем спасатели могли быть уверены – это поставка ресурсов. Песком и свинцовыми блоками пытались накрыть 4-й реактор, чтобы заглушить огонь и радиацию. В то время как командиры пытались придумать, что еще можно предпринять, «ликвидаторы» круглые сутки занимались описанными действиями.

Также, очевидцы говорят, что осознание происходящего было не у каждого. Они слышали про радиацию и ядерные взрывы в армии, но некогда не представляли, как это выглядит в действительности. Из-за этого, не только пожарные, но и горожане не понимали, что находятся в эпицентре радиоактивного излучения. Это стало причиной пренебрежения техникой безопасности и многочисленных отказов покидать свои дома.

Напоминаем, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой от радиации пострадали многие страны восточной Европы и Азии.