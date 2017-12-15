В прямом эфире МосОбрТВ учителя смогут пообщаться с Исааком Калиной

На вечер вторник (24 апреля) запланирован очередной выпуск передачи «Вопросы, важные для всех» на МосОбрТВ. Начало прямого эфира в 19:00, в его рамках глава московского Депобразования Исаак Калина ответит на вопросы педагогического сообщества города. Об этом пишет портал Москва News.

В течение двух последних недель столичные учителя могли отправить свои вопросы Исааку Иосифовичу, задействовав ресурс «Московская электронная школа». Авторы самых популярных вопросов были приглашены в студию. В ходе первой части программы Исаак Калина и авторы вопросов-«победителей» обсудят три важные темы.

Отмечается, что в ходе прямого эфира Исаак Калина также будет отвечать на вопросы приглашенных в студию учителей в формате «открытого микрофона». Свои вопросы (через сайта телеканала mosobr.tv) смогут отправить и телезрители.