Названы самые неловкие последствия просмотра «50 оттенков серого»

Как сообщает пожарное отделение в Лондоне, после выхода фильма «50 оттенков серого» в отделение стали слишком часто поступать запросы от пар, которые пострадали из-за связывания.Но есть куда более неловкие моменты, которые произошли с фанатами книги.

Например, мужчина в Аргентине был заснят на камеру, когда ходил голым возле заправочной станции и звал доктора. Оказалось, что дело было в секс-игрушке, которая застряла у него внизу.

Другой инцидент случился в США, когда женщина пришла к доктору с жалобами на боли в животе. В итоге оказалась, что она использовала замороженный хот-дог как фаллоимитатор, который растаял и поломался внутри. Далее идет мужчина, которого «застукали в процессе» на стройке. Он использовал воронку, чтобы заливать цемент в своего 20-летнего партнера.

Еще одна неловкая ситуация произошла со священником, которого доставили в больницу с картошкой внутри.