В Краснодаре романтик спустился на 8 этаж с крыши, чтобы сделать сюрприз

В Сети появилось видео, как романтик из Краснодара пытался сделать своей девушке сюрприз, взобравшись с воздушными шариками на восьмой этаж по наружной стене.

В группе «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно молодого человека с воздушными шарами, который спустился с крыши к восьмому этажу и через окно забрался в квартиру. Так он пытался сделать сюрприз своей подруге.

Видео было снято очевидцами, которые находились внизу, так же они запечатлели реакцию прохожих на такой трюк со стороны юноши. Все были очень удивлены таким безрассудным и опасным поведением.

Такого же мнения придерживаются подписчики группы. Мало было тех, кто решил, что стоит рисковать своей жизнью ради сюрприза. Многие девушки так же отметили, что были бы не в восторге из-за такой опасности и что есть не менее красивые жесты, которые не грозят никому падением с восьмого этажа.