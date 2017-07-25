ТОП-7 вещей от модельера Беллы Потёмкиной, которые должна взять с собой в отпуск любая модница

На своей странице в Instagram модельер Белла Потёмкина опубликовала пост, в котором указала ТОП-7 вещей, которые девушки должны взять с собой в отпуск. Таким образом, дизайнер одежды помогла многим модницам справиться с этой тяжелой задачей по сбору чемодана.

Часто, собирая вещи к долгожданному отпуску, многие девушки сталкиваются с проблемой выбора необходимого комплекта одежды. Они учитывают погодные условия и то, насколько активным будет отдых, поэтому стараются не брать ничего лишнего. Модельер решила оказать помощь своим экспертным мнением и составила список из обязательных вещей, которые необходимо взять с собой на отдых в тёплые страны.

Прежде всего, необходимо иметь с собой несколько купальников, желательно, чтобы они были радужного цвета. Также стоит помнить о сумке. Как показывает практика, лучше всего приобрести одну, но чтобы она была универсальной. В неё поместятся различной длины и фасона платья, купальные костюмы и другие вещи. Шляпа, солнцезащитные очки и бижутерия будут подчёркивать женственность. Не стоит забывать об обуви. Тут стоит отдать предпочтение удобству и комфорту. Учитывая все вышеперечисленные советы, сборка чемоданов, как и сам отпуск не будут вызывать негативные эмоции, а помогут насладиться отдыхом.