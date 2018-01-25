В Ижевске детям предлагают игрушки с недетскими цитатами

Пользователей «ВКонтакте» возмутило фото детского автомата с игрушками. Среди всевозможных персонажей из мультфильмов там находилась также подушка с надписью «Секс дружбе не помеха».

Анонимный житель города Ижевск выставил в группе «ВКонтакте» фотографию с мягкими игрушками из детского автомата. Резонанс вызвала подушка с надписью «Секс дружбе не помеха». К фотографии был комментарий: «Вот такие игрушки в автоматах! Среди собачек, слоников и мультяшных персонажей! Очень подходящая подушка для детей! Куда все смотрят?!». Пользователи во многом поддержали автора публикации, уточнив также, что подобные игрушки развращают подрастающее поколение.

Среди ответов было предположение, защищающее хозяев автомата. В таких комментариях говорилось, что это досадная ошибка, поскольку игрушки закупают большими партиями. По этой причине хозяева автомата могли просто не уследить за содержанием.

Были также пользователи, которые не поняли возмущения автора. По их мнению, такие автоматы популярны не только среди детей, но и молодёжи.