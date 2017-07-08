В Красноярске утки поселились в огромной луже

В городе Красноярск из-за потепления образовалась огромная лужа. На новом «водоёме» появились даже местные жители.

В группе «ВКонткте» житель из Красноярска поделился интересным видео.

По адресу улица Ульяновская 26 из-за огромного количества снега, талая вода превратилась в огромную лужу. Местные жители утверждают, что теперь на новом «водоёме» появилась стая уток, которые решили тут поселиться. Теперь птицы питаются хлебом из рук жителей и спасаются от нападений домашних питомцев. На видео видно, как небольшая собака гоняется за утками.

В комментариях горожане начали жаловаться на бездействие администрации. Ведь, как они утверждают, вода затапливает весь двор каждую весну, что заставляет людей буквально переплывать через образовавшийся «водоём». Другие подписчики рассказали о новом выводке утят на улице Молоковой и предлагают не ругаться, а радоваться жизни подобно пёсику на видео.