В Воронеже покупатель в "Пятёрочке" собрал тележку просроченной колбасы

Покупатель удивился тому количеству просроченных продуктов, которые он успел найти за 20 минут в одном из супермаркетов сети «Пятёрочка». Он собрал полную корзину колбасы, паштета и рыбы с просроченным сроком годности.

В группе «Настоящий Воронеж» социальной сети «Вконтакте» пользователь интернета разместил публикацию, на которой продемонстрировал продукты с истёкшим сроком годности. Он заявил, что не выискивал специально просроченный товар, а просто прошёлся по рядам. Его удивило, что их оказалась так много.

По заявлению автора публикации, помимо колбасы, истёкший срок годности оказался ещё и у паштета и рыбы. Покупатель предположил, что в супермаркете не ведётся контроль качества. Мужчина также напомнил, что в магазинах сети «Пятёрочка» действует акция, согласно которой нужно предъявить директору по свежести просроченные продукты, и тот должен вернуть покупателю деньги и подарить аналогичный товар. Автор публикации призывает поступать таким образом, чтобы заставить сотрудников магазина следить за сроками годности. В комментариях пользователи интернета согласились с ним, поблагодарив в ироничной форме торговую сеть за то, что на полках вообще есть еда.