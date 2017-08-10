Владимир Ефимов: город, жители и бизнес извлекают пользу из программы «один рубль за квадратный метр»

В Москве уже пять лет действует уникальная программа «один рубль за квадратный метр». С ее помощью местные предприниматели, выиграв аукцион, могут арендовать историческое здание на 49 лет за смешные деньги — тот самый пресловутый рубль за один метр. Но для этого сначала объект должен быть полностью отреставрирован за счет бизнесмена. За время действия программы таким образом было спасено уже два десятка исторических зданий, и еще несколько готовятся к реставрации. В числе последних спасенных старинных объектов называются трамвайная остановка «Красностуденческий проезд» и Садовый павильон усадьбы Лопатиных. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя московского ДЭПИР Владимира Ефимова, столичные инвесторы живо интересуются программой «один рубль за квадратный метр». Неслучайно, за минувшую пятилетку общая сумма частных инвестиций составила 2,3 млрд. рублей. Пользу из действия программы извлекают все участники процесса. Так, жители и город могут радоваться спасению исторического объекта, власти сохраняют бюджетные средства, а предпринимателю выделяют существенные скидки на длительное содержание помещений. Об этом писал портал Investmoscow.ru.