Здесь Кемерово не будет: Сотрудники ТЦ «Континент» в Омске пытаются доказать свою безопасность

В пятницу в социальной сети пользователь разместил видео, в котором обвиняет ТЦ «Континент» в грубых нарушениях пожарной безопасности, которые могут повлечь много жертв. На следующий день сотрудники ТЦ постарались оправдаться.





В обвиняющем «Континент» ролике показана дверь эвакуационного выхода, плотно закрытая навесным замком. На это обвинение маркетолог ТЦ говорит: «На видео, которое выложил аноним, показаны двери из роллердрома - это детская развлекательная зона, которая не работает в ночное время». Чтобы доказать полную безопасность киноцентра в случае пожара сотрудники даже провели свои съёмки: на видео они показали быстрый выход прямо на дорогу из самого крупного зала.

Также они добавили, что во время работы киноцентра (то есть во время сеансов) все эвакуационные выходы открыты. «Это единственный киноцентр, в котором эвакуационные выходы из кинозалов выводят прямо на улицу…Во всех 9 кинозалах мощнейшая автоматическая система дымоудаления, которую можно включить вручную, автоматическая система пожаротушения и укомплектованные пожарные шкафы», - добавляет маркетолог. Но пользователи Сети не спешат ей верить. Они ссылаются на данные МЧС о найденных в «Континенте» нарушениях и уличили ТЦ в постановочном видео.