Страховка «для галочки»: Ульяновская жертва ДТП рассказала, как влетела на круглую сумму

Жертва ДТП опубликовала свою жалобу в группе «ВКонтакте». В Ульяновске женщина рассказала, что после ДТП она не может получить материальной компенсации от страховой компании.

Лилия сообщила, что недавно её машина попала в ДТП. В ходе разбирательств стало известно, что виновник аварии ездил с просроченной страховкой. Из-за этого девушке нужно добиваться материального возмещения через суд, так как её страховка ОСАГО отказалась покрывать расходы клиента. Как указала потерпевшая, урон её машине превышает 50 тысяч рублей.

Также девушка жалуется, что из-за отсутствия виновника аварии она не может получить справку в ГИБДД о ДТП для того, чтобы подать в суд. Сотрудники заведения утверждают, что её нельзя получить без второго участника ДТП. В данной ситуации Лилия винит закон, который не предусмотрел подобные ситуации. Как утверждает девушка, виновник, таким образом, может заплатить штраф 800 рублей и продолжить безнаказанно «таранить» другие машины.

В комментариях большинство недоумевает, почему страховка девушки отказалась покрывать её ущерб, а другие пугать долгими судебными разбирательствами и сетовать на законы.