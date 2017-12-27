Столичным участникам удалось произвести фурор на Всероссийской олимпиаде школьников

В среду в Архангельске прошла церемония закрытия Всероссийской олимпиады учащихся 4-11 классов. Она проводится на ежегодной основе в четыре этапа по 24 предметам. На сей раз впечатляющих успехов добились школьники из Москвы. Местные химики одержали абсолютные победы среди 10 и 11 классов, а всего столичной сборной удалось выиграть 179 дипломов (в прошлом году на 36 меньше) по астрономии, праву, французскому языку и химии. Об этом рассказывает Информационный Центр Правительства Москвы.

Исаак Калина (лидер Депобразования Москвы), комментируя событие, рассказал, что в 2010-м году победители/призеры Всероссийской олимпиады школьников представляли всего 74 школы мегаполиса (5% от числа его школ). В настоящее время их количество достигло 321 из чуть более чем 600 работающих в главном городе РФ школ. По словам Исаака Иосифовича, в последние годы неуклонно растет число школьников столицы, побеждающих на Международной олимпиаде. Благодаря этому увеличиваются их шансы на зачисление на бюджетные отделения в российских ВУЗах.