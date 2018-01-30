Столичные учителя пройдут стажировку в Кремниевой долине

По словам главы московского Депобразования Исаака Калины, столичные учителя отправятся стажироваться в Кремниевую долину в Калифорнии. В поездку направят педагогов, продемонстрировавших лучшие результаты в рамках олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Об этом пишет портал Nation News.

Более 360 учителей из свыше 220 московских школ принимали участие в олимпиаде. По завершении финального тура было названо десять победителей, которые и отправятся в США. Также им предоставили годичный контракт на сотрудничество с Московским центром технологической модернизации образования.

Добавим, что Исаак Калина принял волевое решение, обуславливающее финансирование поездки и для второй десятки финалистов олимпиады. В результате на стажировку в Кремниевую долину отправятся двадцать лучших учителей информатики Москвы, которые наберутся бесценного опыта в рамках сотрудничества со специалистами ведущих американских высокотехнологичных компаний.