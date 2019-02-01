Гости московских парков смогут бесплатно посмотреть репетиции постановок ведущих театров

В рамках реализации проекта «Открытые репетиции в парках» с 11 июня по 22 августа включительно на территории московских парков будут на бесплатной основе проводиться репетиции постановок ведущих театров мегаполиса. Как сообщила вице-мэр города Наталья Сергунина, каждое представление будет длиться 1-1,5 часа. Гости парков увидят, как артисты вживаются в свои роли, понаблюдают за воплощением режиссерского замысла и взаимодействием коллектива на площадке. Такую информацию передает портал столичного мэра.

Стоит добавить, что теплый сезон в столичных парках начался 1 мая. В этих локациях предлагаются разнообразные возможности для активного отдыха. В них можно использовать беговые дорожки, кататься на велосипедах, играть в теннис и футбол, брать напрокат самокаты, велосипеды и сегвеи. Также в парках Москвы проводятся бесплатные образовательные, спортивные и творческие курсы для взрослых.



