Дочь Алсу Микелла Абрамова передала казанскому детскому хоспису миллион, полученный на шоу «Голос. Дети»

Основатель фонда и хосписа имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал о бескорыстном поступке, совершенном 11-летней дочерью известной певицы Алсу — Микеллой. Она вместе с мамой и сестрой Сафиной в Международный День защиты детей (1 июня) выступила на благотворительном концерте в Казани. После этого Микелла решила передать заработанный ею миллион рублей за победу в шестом сезоне песенного конкурса «Голос. Дети» на нужды подопечных фонда и хосписа имени Анжелы Вавиловой. Об этом проинформировало ТАСС.

Для Алсу ее детей посещение хосписа имени Анжелы Вавиловой не является чем-то уникальным — они давно его поддерживают, в частности, в число его пациентов входит давняя знакомая исполнительницы и Микеллы — поклонница их творчества девочка Альдона. Как рассказала Алсу, она очень тронута поступком своей дочери, которая самостоятельно приняла такое решение. По словам певицы, решение Микеллы доказывает, что она хорошо понимает важность благотворительности.







