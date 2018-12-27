На портале «Узнай Москву» размещен новый экскурсионный тур

Как сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина, на портале «Узнай Москву» был выложен маршрут нового экскурсионного тура. Его разработка была приурочена специально к 29 апреля. Именно в этот день ежегодно во всем мире отмечают Международный день танца. Напомним, что праздник был учрежден в честь балетмейстера Жан-Жоржа Новерра (Франция), который считается отцом современного балета. Об этом пишет сайт столичного мэра.

В своем комментарии Наталья Сергунина рассказала о том, что тематикой нового экскурсионного тура было выбрано хореографическое искусство. В его рамках гостям и жителям российской столицы предлагается посетить десять «танцевальных» мест мегаполиса. С помощью интерактивного гида они узнают об истории старейших московских театров, а также о местах обучения актеров и танцоров. Начальный пункт маршрута — Большая Дмитровка, а локацией завершения прогулки являются танцевальные площадки у Андреевского моста и кинотеатра «Пионер». Длина маршрута составляет 6,5 километра, пройти его можно примерно за полтора часа, — уточнила чиновница.







