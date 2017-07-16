В Москве мужчина при разводе забрал себе 8 кошек вместо квартиры

Житель Москвы при разводе решил поделить имущество. Вместо квартиры он забрал себе 8 совместно нажитых кошек. Женщина расстроилась, узнав об этом.

Несмотря на то, что москвич остался без квартиры, лишить экс-супругу домашних любимцев стало для него основной задачей. Мужчина признаётся, что готов вернуть кошек своей бывшей возлюбленной, если она поровну поделит жилую площадь. Согласно брачному договору, имущество полностью переходило супруге.

Всего же у пары было 10 котов, из которых 8 остались у мужчины. Женщина планирует подать заявление в полицию.