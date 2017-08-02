Жители Ростова возмущены отвратительным качеством уборки снега

В социальной сети «ВКонтакте» распространились фотографии снежных залежей в Ростове. Жители города утверждают, что коммунальные службы не справляются с работой и не вывозят снег из города.

Неубранный снег мешает движению общественного транспорта и автомобилей в Ростове. Грязь и вода на дорогах становятся причинами аварий. Жителям крайне некомфортно перемещаться по городу. Вовремя не убранный снег провоцирует ямы на дорогах: растаяв днём, он просачивается в трещины на асфальте, а ночью замерзает, расширяя трещину. Такое испытание не выдержит даже самое качественное дорожное покрытие, а значит весной дороги Ростова покроются сетью новых ям и трещин.

Ростовчане отмечают, что снег забивает канализацию и ливневые каналы отвода воды. Оттуда он может просочиться в подвалы зданий и стать причиной затопления. Такая ситуация складывается в городе ежегодно. Жители Ростова почти уверены, что деньги, предназначенные на уборку города и очищение канализации, городские службы тратят не по назначению.